İsrail, 'ateşkes beklenirken' Beyrut'a saldırdı

İsrail ordusu, olası ateşkes öncesi Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yoğun hava saldırısı başlattı. Üç kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Beyrut’un merkezine hava saldırısı düzenledi. Fotoğraflar: AA

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya Hizbullah’la ateşkes sağlanması için ‘doğru zaman’ olduğunu söylemişti.

Anadolu Ajansı’na konuşan Lübnanlı milletvekili Kasım Haşim de İsrail’le yakın zamanda ateşkes anlaşmasının neredeyse tamamlandığını duyurmuştu. Haşim, yakın zamanda duyuru yapılabileceğini belirtmişti.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre İsrail ordusu Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinin yanı sıra şehir merkezini de hedef aldı.

El-Basta bölgesindeki Hatemü’l Enbiya Camii yakınlarındaki dört katlı bir binayı, bölge nüfusunun yoğun olduğu saatlerde uyarı yapmadan vurdu. Bina tamamen yıkıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ilk belirlemelere göre üç kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail, Dahiye bölgesine de saldırdı

Öte yandan İsrail, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesini de şiddetli hava saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Beyrut’ta Hizbullah hedeflerine yoğun saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X’teki paylaşımlarında Dahiye’deki 20 bina için saldırı tehdidinde bulunmuştu.