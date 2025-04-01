İsrail, ABD'den ithal edilen ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini iptal etti

İsrail, ABD’den gelen ürünlere uygulanan tüm gümrük vergilerini iptal etti.

Solda Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’ın ‘ABD’nin gerçek kurtuluş günü’ olduğunu söylemiş, yarın karşılıklı gümrük tarifelerinin uygulanmaya başlayacağını açıklamıştı.

İsrail, ABD ile 1985’te imzalanan serbest ticaret anlaşması nedeniyle söz konusu ülkeden ithal edilen malların büyük bir bölümüne (yaklaşık yüzde 99) gümrük vergisi uyguluyordu.

İsrail Başbakanlık Ofisi açıklamasında ABD’den ithal edilen ürünlere ilişkin vergi muafiyetinin öncelikle gıda ve tarım kategorilerindeki sınırlı sayıda ürünle başlayacağı ve daha sonra tüm ürünlere uygulanacağını duyurdu.

Ülkenin ABD’ye emtia ihracatının 2024’te 17,3 milyar dolar, hizmet ihracatınınsa 16,7 milyar dolar olduğu belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, vergi kararı hakkında şöyle konuştu:

“Amerikan mallarına uygulanan gümrük vergilerinin iptali, başında bulunduğum hükümetlerin on yıldır piyasayı rekabete açma, ekonomiye çeşitlilik getirme ve yaşam maliyetini düşürme politikasında attığı ek bir adımdır. Piyasaya ve İsrail vatandaşlarına sağladığı ekonomik avantajlara ek olarak, mevcut çaba İsrail ile ABD arasındaki ittifakı ve bağları daha da güçlendirmemize olanak tanıyacaktır.”