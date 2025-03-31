Beyaz Saray: Trump haksız ticareti tersine çevirecek bir tarife planı açıklayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Başkan, ülkemizi onlarca yıldır soyan haksız ticaret uygulamalarını tersine çevirecek bir tarife planı açıklayacak” dedi.

Beyaz Saray. Fotoğraf: Unsplash

Leavitt, kabine üyelerinin Beyaz Saray’da düzenlenecek ve karşılıklı tarifelerin açıklanacağı toplantıya katılacağını açıkladı: “Başkan, ülkemizi onlarca yıldır soyan haksız ticaret uygulamalarını tersine çevirecek bir tarife planını açıklayacak. Bunu Amerikan işçisinin çıkarını korumak için yapıyor.”

Sözcü, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD süt ürünlerine yüzde 50, Japonya’nın ABD pirincine yüzde 700, Hindistan’ın ABD tarım ürünlerine yüzde 100 ve Kanada’nın ABD tereyağı ile peynirine neredeyse yüzde 300 gümrük vergisi uyguladığını hatırlattı: “Bu durum, Amerikan ürünlerinin bu pazarlara ithal edilmesini neredeyse imkansız hale getiriyor ve son yıllarda birçok Amerikalının işini kaybetmesine neden oldu.”

Artık ‘karşılık zamanı’ olduğunu söyleyen Leavitt’e göre yeni tarifelerle ABD halkına adil davranılacak.

Leavitt çarşamba ülke bazlı tarifelerin açıklanacağını, Trump’ın sektör bazlı tarifleri daha sonra uygulayacağını söyledi.