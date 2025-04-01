Beyaz Saray: 2 Nisan Amerika tarihinin en önemli günlerinden biri olacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yarın uygulanmaya başlayacak karşılıklı gümrük vergileri için “2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayda geçecek” dedi.

Beyaz Saray. Fotoğraf: Unsplash

Leavitt, yarın uygulanmaya başlayacak karşılıklı gümrük tarifelerini hatırlatarak ABD’nin, bugüne kadar gümrük vergileri konusunda birçok ülke tarafından haksız şekilde vergilendirildiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelişiyle bu durumun değiştiğini belirten Leavitt, ülkelere ABD’ye ne kadar gümrük vergisi koymuşsa o miktarda vergi uygulayacaklarını söyledi.

Leavitt, açıklamasında şunları dedi:

“2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek. Ülkemiz dünyanın en açık ekonomilerinden biri olmuştur ve en iyi tüketici tabanına sahibiz, ancak birçok yabancı ülkenin pazarı ihracatımıza kapalı. Bu gerçekten adaletsiz bir durumdur. Bu durum artık değişiyor.

Yarından itibaren Amerikalıların soyulduğu günler geride kalacak. Eğer ürününüzü Amerika’da üretiyorsanız, gümrük vergisi ödemezsiniz. Bu kadar basit.”

Trump’ın bu politikası nedeniyle şimdiden büyük firmaların gümrük vergisi ödememek için ABD’ye milyarlarca dolarlık yatırım açıkladığını ve bunların devam edeceğini duyuran Leavitt, bu politikanın günün sonunda Amerikan halkının çıkarlarına hizmet edeceğini ve herkesin bundan memnun olacağını söyledi.

Başkan Trump, 2 Nisan’ı ‘ABD’nin gerçek kurtuluş günü’ olarak nitelendirmiş, yarın karşılıklı gümrük tarifelerinin uygulanmaya başlayacağını açıklamıştı.

Trump, ABD’de üretilmeyen otomobiller için de yüzde 25’lik gümrük vergisinin yine bu tarihte yürürlüğe gireceğini söylemişti.