İSPARK'ın 36 otoparkı ruhsatı olmadığı gerekçesiyle kapatıldı

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, İSPARK’ın işlettiği 36 otoparkı ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürledi.
Kapatılan bazı otoparklar şunlar:
- Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı
- Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı
- Fatih Katlı Otoparkı
- Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı
- Balmumcu Katlı Otoparkı
- Şişli Zeminaltı Otoparkı
Otoparklarda bulunan araçlar için çıkışlarsa açık.
Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı’nın girişindeki dubanın üzerine ‘Kapalı, mühürlü’ yazısının olduğu bir kağıt yapıştırıldığı görüldü.