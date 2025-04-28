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Yaramazlara biraz batar!

İSPARK'ın 36 otoparkı ruhsatı olmadığı gerekçesiyle kapatıldı

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, İSPARK’ın işlettiği 36 otoparkı ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürledi.

Fotoğraflar: AA

Kapatılan bazı otoparklar şunlar:


  • Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı
  • Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı
  • Fatih Katlı Otoparkı
  • Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı
  • Balmumcu Katlı Otoparkı
  • Şişli Zeminaltı Otoparkı

Otoparklarda bulunan araçlar için çıkışlarsa açık.

Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı’nın girişindeki dubanın üzerine ‘Kapalı, mühürlü’ yazısının olduğu bir kağıt yapıştırıldığı görüldü.

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