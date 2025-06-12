İspanya'da yolsuzluk krizi: Başbakan özür diledi

İspanya’da Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) üst düzey isimlerinden Santos Cerdan, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından tüm görevlerinden istifa etti.

PSOE lideri Başbakan Pedro Sanchez özür diledi ama erken seçim çağrılarına kapıyı kapattı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez. Fotoğraf: @sanchezcastejon / X

İspanya’da koalisyon hükümetinin büyük ortağı PSOE, parti içi yolsuzluk iddialarıyla sarsıldı.

Parti Teşkilat Koordinasyon Sekreteri ve milletvekili Santos Cerdan, hakkında çıkan ses kayıtlarının ardından hem parti üyeliğinden hem de tüm görevlerinden istifa etti.

Cerdan’ın adı, eski Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos’un eski danışmanı Koldo Garcia’yla bağlantılı bir yolsuzluk soruşturmasında geçti.

Jandarmaya bağlı Merkezi Operasyon Birimi’nin (UCO), Garcia’nın telefonunda bulduğu ses kaydında, Cerdan’ın 2014’teki ön seçimlerde Başbakan Pedro Sanchez’in lehine hile yapmasını istediği ortaya çıktı.

Kayıtlarda Cerdan’ın Garcia’dan ‘kimseye görünmeden iki kişinin oyuna bakmasını’ istediğini, 550 bin avroluk bir komisyondan söz ettiği ve bu parayı eski Bakan Abalos’a vereceğini söylediği duyuluyor.

Ayrıca görüşmelerde Cerdan ile Garcia arasında ‘ast-patron ilişkisi’ olduğu ve Cerdan’ın Garcia’ya daha öncesinde de çeşitli görevler verdiği anlaşılıyor.

Gerek basın gerekse muhalefet partileri ve koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakından gelen baskıların ardından, bu zamana kadar PSOE’nin üst düzey yöneticileri arasında en güvenilen isimlerin başında gösterilen Cerdan istifa etmek zorunda kaldı.

Sanchez vatandaşlardan özür diledi

Kayıtların yayınlanmasının ardından kamuoyunun karşısına çıkan Sanchez, “Vatandaşlardan özür diliyorum” diyerek Cerdan’ın istifasını kendisinin istediğini açıkladı.

Sanchez, “Maalesef siyasette sıfır yolsuzluk diye bir şey yok ama yolsuzluğa karşı sıfır tolerans var” dedi.

PSOE’nin 2014’teki genel sekreter seçimini 16 binden fazla oyla kazandığını, ses kaydında bahsedilen iki kişinin seçimlerin garantiliğine gölge düşüremeyeceğini belirten İspanya başbakanı, Cerdan olayından sonra PSOE’de Federal Komite’nin hemen yenileneceğini duyurdu.

Diğer yandan muhalefet partilerinin ‘istifa ve erken genel seçim’ taleplerine de cevap veren Sanchez, “İspanya’nın istikrara ve kararlılığa ihtiyacı var. 2027’ye kadar seçim yok” dedi.

Muhalefet Sanchez’in istifasını istiyor

Ana muhalefetteki Halk Partisi’nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ise sert konuştu: “Anlaşılan o ki, Sanchez’in iş yapma biçimi, meslektaşlarının oylarını çalıp, kendini zengin edip iktidarda kalmaktı. Partilerinin ön seçimlerinde çalmaya başladılar ve halen durmadılar.”

Feijoo, Sanchez’den istifa edip, ülkeyi erken seçime götürme talebini yinelerken, PP’nin hükümeti düşürmek için Meclis’e gensoru sunup sunmayacağıyla ilgili soruları cevapsız bıraktı.

İspanya’da Kasım 2023’ten bu yana iktidarda olan azınlık koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren Bask ve Katalan siyasi partiler, PSOE’deki yolsuzluk iddialarına rağmen bu desteklerini sürdürüyor.