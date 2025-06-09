Arjantin devlet başkanı Milei, İspanya başbakanına 'haydut' dedi

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, bir ekonomi formuna katılmak için geldiği Madrid’de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve hükümetine ‘haydut çetesi’ dedi.

Fotoğraf: Gage Skidmore

Kripto para ticareti platformlarının sponsorluğunda Andorra merkezli finans danışmanlık şirketi Racks Labs’in organize ettiği Madrid’deki Ekonomi Forumu’nda Milei, Sanchez ve yönetimine ‘haydut çetesi’ dedi.

İspanya hükümeti ve sosyalistleri ‘yolsuzluk ve sahtekarlıkla’ suçlayan Arjantin lideri şöyle konuştu: “Berbat sosyalistlere karşı her zaman sizin yanınızda olacağımı bilmenizi istiyorum.

Rahatsız edici bir gerçeği, rahat bir yalandan daha çok tercih ediyoruz. Bu anlamda politikamız her zaman açıktı. Testereyi devlet harcamalarına götüreceğimizi söyledik ve böyle de yapıyoruz.”

Rock müzik eşliğinde dans ederek kürsüye gelen Milei, “Yaşasın özgürlük, kahrolası” ve “Vergiler hırsızlıktır” sloganları attı.

Bilet fiyatları 1000 ila 7 bin avro olan forumu dinlemek için salonu dolduran kalabalık da başbakan Sanchez’e zaman zaman küfür etti.

Foruma İspanya’daki aşırı sağcı Vox Partisi ve merkez sağdan Halk Partisi’nin (PP) temsilcileri de katıldı.