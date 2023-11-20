Arjantin’de devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı Milei kazandı

Arjantin’de devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı Javier Milei kazandı.

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Sandıkların yüzde 94’ünden fazlasının açıldığı seçimin ilk sonuçlarına göre Milei, oyların yüzde 55,82’sini alarak devlet başkanı seçildi.

‘Peronist‘ ittifakı adayı Sergio Massa ise oyların yüzde 44,17’sini aldı.

Massa, yenilgiyi kabul etti ve rakibi Milei’yi telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik ettiğini açıkladı.

Massa, Arjantin halkının başka bir yol seçtiğini vurgulayarak, “Yarından itibaren siyasi ve ekonomik işleyiş konusunda bütün sorumluluk seçilmiş başkana aittir. Bugün Arjantin güçlü, sağlam ve şeffaf sonuçlara saygı duyan bir demokratik sisteme sahip olduğunu teyit etti” dedi.

Seçime katılım oranı yüzde 76 olarak açıklandı.