Arjantin devlet başkanına 'dolandırıcılığa teşvik' suçlaması

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, az bilinen bir kripto para birimini tanıtması nedeniyle ‘dolandırıcılığa teşvik’le suçlandı. Muhalefet, başkanın görevden alınmasını istedi.

Javier Milei. Fotoğraf: Wikimedia Commons

CNN’in haberine göre Milei, 14 Şubat’ta X’teki paylaşımında ‘LIBRA’ adlı az bilinen kripto para birimini tanıtarak “Bu özel proje, Arjantin ekonomisinin büyümesini teşvik etmeye adanacak” dedi.

Paylaşımdan kısa süre sonra hızla yükselip düşen kripto para, çok sayıda yatırımcının zarar etmesine neden oldu.

Eleştirilerin ardından paylaşımını silen Milei, detaylarından haberdar olduktan sonra projeyi yaymama kararı aldığını belirtti.

Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri ‘dolandırıcılığı teşvik etmekle’ suçladıkları Milei’nin görevden alınması için talepte bulunacaklarını söyledi.

Milei’ye yakın kaynaklar görevden alınma olasılığını reddetti. Yolsuzlukla Mücadele Ofisi’yse konuyu soruşturmaya başladı.

Öte yandan, Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, Milei’yi savunarak “Başkan, istediği konuları gündeme getirmek için ifade özgürlüğüne sahiptir” dedi.