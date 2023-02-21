İspanya’da yanlış tren siparişinden dolayı iki yetkili istifa etti

İspanya’da devlet demir yolları kurumu Renfe’nin genel müdürü ve ulaştırma bakanlığının üst düzey bir yetkilisi, yeni trenlerinin alımında verilen yanlış sipariş nedeniyle istifa etti.

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BBC Türkçe‘nin haberine göre, alınan yeni banliyö trenlerinin bazı tünellerden geçemeyecek kadar büyük olduğu ortaya çıkmıştı. Bu durum kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Bunun üzerine Renfe’nin genel müdürü Isaías Táboas istifa kararı aldı. Táboas haricinde bir dönem devletin demir yolu altyapılarından sorumlu kurumu Adif’in başında olan Ulaştırma Bakanlığı Sekreteri Isabel Pardo de Vera da istifa etti.

Yanlış sipariş olayı

Renfe, ülkenin dağlık kuzey bölgeleri için CAF firmasından Haziran 2020’de 258 milyon avro değerinde 31 banliyö treni sipariş etti.

CAF, Mart 2021’de tren boyutlarının doğru olmadığını, bazı tüneller için çok geniş olacağını fark ederek trenlerin yapımını durdurdu. Bu bölgedeki demiryolları 19’uncu yüzyılda inşa edildi. Tüneller modern standartlara uymadığı gibi farklı boyutlarda da tüneller mevcut.

İspanya hükümeti ve Renfe hatanın erken fark edildiğini ve hiçbir paranın boşa gitmediğini söyledi.

Renfe, sözleşme hükümleri çerçevesinde CAF’ın trenlerin yapımına başlamadan önce boyutları doğrulamak zorunda olduğunu ve bu nedenle riskin olmadığını açıkladı. Renfe, yine de trenlerin planlandığı gibi 2024’te değil, 2026’da teslim edilebileceğini duyurdu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.