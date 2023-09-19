İspanya’da tarihi gün: Baskça, Katalanca ve Galiçyaca ilk kez Meclis’te

İspanya’nın resmi ortak dilleri Baskça, Katalanca ve Galiçyaca ülke tarihinde bugün ilk kez Meclis’te konuşuldu.

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İspanya’da ortak diller Katalanca, Baskça ve Galiçyaca ülke tarihinde ilk kez Meclis’te konuşuldu.

AA’nın haberine göre, ortak dillerin Meclis’te kullanımının daimi olması için sunulan önerinin görüşüldüğü Genel Kurul’da, ayrılık yanlısı siyasi partilerin vekillerinden Katalanlar (ERC ve Junts partileri) ve Galisyalılar (BNG partisi) sadece kendi dillerinde, Basklılar (Eh Bildu ve PNV partileri) ise hem Baskça hem İspanyolca konuştu.

Meclis’teki 350 vekil ilk kez kendilerine dağıtılan kulaklıkları takarak konuşmaları dinledi.

Ortak dillerin kullanımından dolayı İspanya Meclisi’ne 12 tercüman ve yeni teknik ekipman alınırken, bu uygulamanın yıl sonuna kadar maliyetinin 280 bin avro olacağı bilgisi verildi.

Diğer yandan, ortak dillerin Meclis’te kullanılmasının, ‘fikir birliği olmadan ve zorlamayla alınan bir karar olduğunu, zaman kaybına, ek maliyete ve kargaşaya yol açacağını’ savunan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve faşist Vox duruma tepki gösterdi. Vox milletvekilleri, konuşmaların başlamasıyla Genel Kurul salonunu terk etti.

Meclis’teki konuşmalarda uygulamayı destekleyen partiler, ‘tarihi bir gün yaşandığını, İspanya’nın çok ulusluluğunu tanıyan normalleşme sürecinde bir adım atıldığını’ belirtti.