İspanya’da sol hükümetten rekor kar açıklayan bankalara ‘İpotekleri dondurun’ çağrısı

İspanya’da önde gelen bankaların rekor düzeyde kar açıklamasının ardından sol koalisyon hükümeti, bankaları ipotekleri dondurmaya çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

İspanya’nın en büyük iki bankası Santander ve BBVA, 2022 finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Santander geçen yıl 9 milyar 605 milyon avro, BBVA da 6 milyar 420 milyon avro kar elde ettiğini duyurdu.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidas Podemos’un lideri, Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, mevcut ekonomik krizden çıkar sağladıkları gerekçesiyle yüksek kar açıklayan bankaları eleştirdi.

‘Karınızı dengeleyin’

Diaz, şunları dedi: “Euribor’daki (faiz) artış, ortalama mortgage’ı ayda 250 avro daha pahalı hale getirirken, bankaların karları tarihi seviyelere ulaştı. Kriz, daha fazla kazanmak için bir bahane olamaz. İpotekleri dondurun, karınızı dengeleyin.”

Başbakan Pedro Sanchez de hafta içinde, İspanyolların alım gücünün her geçen yıl düşmesine karşın büyük şirketlerin karlarını artırmasını eleştirmişti.

Sanchez, şunları demişti: “Son 10 yılda İspanyolların satın aldığı ürünlerdeki fiyat artışları ortalama yüzde 17,6 olurken, özel sektörde şirketlerin çalışanlarına yaptığı zam yüzde 10,6’da kaldı. Bu kabul edilemez. 1999‘da bir İspanyol, dört yıllık maaşının toplamına denk gelecek şekilde bir ev alabiliyordu. Şimdi sekiz yıllık toplam maaşla bile ev alamıyorlar. Bence bu adil değil. Neden elde edilen kazançlar birkaç kişiye dağıtılıyor? Bunu değiştirmek gerekiyor.”

Bankalar yanaşmadı

İspanya’da sol koalisyon hükümetinin ortakları, ipoteklerin dondurulması ya da sadece küçük bir sınıfa yarayan şirketlerin büyük gelirler elde etmesini dengelemeye yönelik çalışmalar yapacağını duyurdu.

Bankalarsa mevcut sistemin değişmesinden yana olmadığını aktardı.

BBVA Başkanı Carlos Torres Vila, bankaların yüksek gelir elde etmesinin siyasetçiler tarafından ‘yanlış okunduğunu’ söyleyerek şirketlerin piyasa ekonomisinde oynadığı rolü savundu.

Vila, ipoteklerin dondurulmasının da ‘geçerli bir çözüm olmayacağını’ kaydetti.