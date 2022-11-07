İspanya’da kilise, okul ve otelin olduğu 44 evlik bir köy 260 bin avroya satışa çıkarıldı

İspanya’nın kuzeybatısındaki Zamora kenti yakınlarında 44 evi, kilisesi, okulu, oteli, barı ve hatta eski jandarma kışlası bulunan bir köy 260 bin avroya (4 milyon 822 bin 539 TL) satılmak isteniyor.

Fotoğraf: Reuters

İspanya’da son yıllarda giderek artan boşalan köyler sorunu ilginç bir olaya neden oldu.

AA’nın haberine göre emlakçılık hizmeti veren ‘İdealista’ adlı internet sitesi, Portekiz sınırı yakınlarındaki Zamora kentine bağlı Salto köyünün satışa çıkarıldığını duyurdu.

Büyükşehirlere göçten dolayı boşalan köyde 44 ev ile kilise, okul, otel, bar, eski bir havuz, spor kompleksi hatta eski bir jandarma kışlası bulunduğu bildirildi.

Çok sayıda kişi ilgileniyor

Köydeki mülk sahiplerinin temsilcisi olan emlak şirketinden bir yetkili, 260 bin avroya beş gündür satışta olan köyün ilanına şimdiye kadar 200 kişinin baktığını, çok sayıda telefon aldıklarını, iki İspanyol, bir Portekiz ve bir Britanyalının alım için ilgilendiğini söyledi.

Eski bir hidroelektrik santralinden dolayı 1950’li yıllarda inşa edilen köye yakın doğal bir parkın olduğu, 1989’da santralin kapanmasının ardından nüfusun yavaş yavaş azaldığı bildirildi.

Santralin 2000’li yılların başında turizm kompleksi kurulması amacıyla bir yatırımcıya satıldığı ancak projenin hiçbir zaman hayata geçirilmediği bilgisi paylaşıldı. Köyü alacak girişimcilerin gerekli yatırımları yaparak burayı kırsal turizme açabileceği belirtildi.