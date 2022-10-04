İspanya’da insan kuleleri ‘göğe yükseldi’

Bir Katalan geleneği olan insan kulesi yarışması, pazar günü İspanya’nın kuzeybatısındaki Tarragona şehrindeki boğa güreşi arenasında düzenlendi.

Fotoğraf: Albert Gea (Reuters)

‘Castell’ (kastel) adı verilen insan kuleleri, 2010’da UNESCO’nun ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’ listesine ‘Katalan kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası‘ olarak eklendi.

Birbirlerinin omuzlarına tırmanarak orada durmaya çalışan yarışmacılar en yüksek ve en karmaşık kuleyi inşa etmek için yarışıyor.

Gelenek, Katalan kasabası Valls’de insan kuleleri inşa edilmeye başlandığı 18’inci yüzyıla kadar uzanıyor.

Fotoğraf: Albert Gea (Reuters)

11 bine yakın kişinin katıldığı festivalde 10 kat yüksekliğe ulaşan kulelerin yüksekliği 13 metreyi buldu.

Barcelona’ya bağlı Vilafranca’dan gelen ekip, diğer 40 grubu yenerek yarışmanın birincisi oldu ve 16 bin avroluk ödülü kazandı.

13 yıldır Tarragona ekibinde olan 39 yaşındaki bilgisayar programcısı Juan Manuel Rodrigue, “Normalde haftada iki kez antrenman yapıyoruz, ancak bu, kule veya antrenman yapmanın ötesine geçen bir sosyal aktivite” dedi.

Fotoğraf: Albert Gea (Reuters)

Bazı kulelerin yıkılmadan önce tehlikeli bir şekilde sallandığı ve kuledekilerin aşağıdakilerin üzerine düştüğü yarışmanın organizatörleri, 71 kişinin tıbbi müdahale gördüğünü ve 13 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Tarragona’da ilk yarışma 1932’de düzenlendi. 1970’den beri iki yılda bir düzenleniyor.