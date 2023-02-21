İsmet Özkul: Ödemeler dengesi seçimlerin bir an önce yapılmasını zorluyor

Seçimlere sayılı günler kala yaşadığımız felaketler dizisi, seçim takvimi tartışmasına yeni sorular ekledi. Seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği tartışmanın birinci maddesi haline geldi.

Ekonominin sıcak para ve dış kaynak girişine aşırı bağımlı hale gelmesi nedeniyle bu faktör, Türkiye’de seçim takvimlerinin belirlenmesinde de tayin edici hale geldi. 2018’deki erken seçim kararının arkasında da bu faktör vardı.

Ödemeler dengesi ve kur cephesindeki sürdürülemez kritik durum, seçimlerin bir an önce yapılmasını zorluyor.

İsmet Özkul’un yazısı