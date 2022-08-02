İsmet Berkan: Rusya, Türkiye’de Erdoğan lehine seçim kampanyasına mı girdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki şirin sayfiye kenti Soçi’ye gidecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşecek. Oysa Erdoğan ve Putin daha birkaç gün önce, Tahran’da görüşmüşlerdi.

Bu Soçi görüşmesinin sebebi ne acaba? Ve bu görüşmeyi bu kadar acil yapan şey ne?

Putin’in ciddi bir uluslararası izolasyona tabi olduğu, Ukrayna’yı işgale giriştiğinden beri yüz yüze görüştüğü yegane NATO ülkesi liderinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu hep biliniyor.

Erdoğan’ın kısa bir aradan sonra yeniden Putin’le görüşecek olması, ister istemez kulakların dikilmesine neden oluyor.

Bu görüşme öncesinde bazı çok ilginç gelişmeler yaşandı.

İsmet Berkan’ın yazısı