İsmet Berkan: Meclis başkanına göre Danıştay kararı Meclis yetkisini gasp etmiyor

Geçen hafta perşembe günü bu köşede çıkan yazının başlığı “Danıştay kararıyla Meclis’in yetkisini elinden almak”tı.

Yazıda, Danıştay 10. Dairesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi İstanbul Sözleşmesinden çıkartmasını “hukuka uygun” bulan kararı eleştiriliyor, bu kararla Meclis’e ait olan bir yetkinin gasp edildiği anlatılıyordu.

Aynı gün Meclis Başkanı Mustafa Şentop aradı, “Hayır” dedi, “Meclisin yetkisi gasp edilmedi.”

…

Teknik hukuk tartışması gibi gelebilir ama rejimimizin niteliği bakımından çok önemli bir konu bu. Daha önce bir kişiye değil bir heyete ve üstelik kanunla verilen bir yetkinin bu kez tek bir kişi tarafından ve kendi kendine verdiği yetkiyle kullanılması söz konusu.

İsmet Berkan’ın yazısı