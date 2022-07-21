İsmet Berkan: Danıştay kararıyla Meclis’in yetkisini elinden almak

Hukukla, hukukun hayata geçmesiyle bir hayli sorunlu bir ilişkimiz olduğuna şüphe yok. Sıkıştığımızda ilk yürürlükten kaldırdığımız şey o oluyor.

Yakın zamanda siyasi talimatla hareket ettiğinden kuşku duymadığımız mahkemeler gördük. Onların böyle hareket ettikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla birden fazla davada tescil edildi üstelik.

Yetmedi, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını gördük.

Hiç biri yetmemiş olmalı, dün Danıştay’ın 10. Dairesi eliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, çocuğa anlatsanız anlayacağı derecede apaçık bir yetkisi ortadan kaldırıldı, Cumhurbaşkanı’na verildi.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmanın kendisi de önemli kuşkusuz ama Danıştay’ın ilgili dairesinin bu sözleşmeden çıkmayı “hukuka uygun” bulması başka her şeyin ötesinde çok büyük bir anlam taşıyor.

İsmet Berkan’ın yazısı