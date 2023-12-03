Erzan’ın ipotek altında olan Bozcaada’daki bağ evi sahipsiz bir halde… Bozcaadalı meslektaşım Serkan İlik’e göre bağ evini 15-20 yıl önce baba Hayri Erzan satın aldı. Adada sevilen bir sima olan Erzan 6-7 yıl önce borsada battı ve pandemide hayatını kaybetti. Erzan, yaşarken evin tadilatına başladı. Mimar olarak Çanakkaleli İbrahim Karabaldır ile anlaştı. Ölümünden sonra tadilat, kızı Seçil’le devam etti. Erzan, tadilat bittikten sonra bahçenin bir bölümüne ‘Babamın Bahçesi’ tabelası astı. İskan sorunları olan evin değerinin 30.000.000 TL civarında olduğu belirtiliyor. Erzan, evinde Eylül 2022’de Terim Ailesi’ni ağırladı. Buluşmada Erzan’ın eski nişanlısı ve Terim’in avukatı Candaş Gürol ile Terimlerin aile dostu Nur Erkasap da vardı. Yalova Restoran’dan yemek getirildi. Yemekten sonra evde Netflix’teki ‘Terim’ belgeselini izlediler. Terimler geceyi evde geçirdi.
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