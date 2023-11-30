İsmail Saymaz: Seçil Erzan, fondaki AKP'linin yasak aşkıymış

Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan, cezaevinden suç ortağı Nazlı Can’a gönderdiği el yazması notta “Nuri ev ve Bozcaada, Göktürk’ü çözsün. Nuri bana en iyi avukatı bulsun” diyor. Erzan’ın talimat verecek kadar güvendiği kişi, Nuri Köşkdere. Çorlulu bir işadamı. AK Parti Çorlu Belediye Meclis üyesi. Köşkdere Erzan’ı Denizbank’ın Çorlu Şube Müdürlüğü yaptığı günlerden tanıyor. Ortak bir tanıdıkları var: Ali Yörük. Erzan’ın para teslimatında çantacı olarak kullandığı, dört yıl içinde 86 kez Bulgaristan’a giriş çıkış yapan ve tutuklu yargılanan Ali Yörük, ifadesinde bir sırrı ifşa ediyor. Yörük, Erzan ile 17 yıl önce kredi kullanmak için gittiği banka şubesinde tanıştıklarını kaydediyor. Erzan, gişe memuruymuş. Yanlarında Nuri Köşkdere de varmış. Hatta Köşkdere ile Yörük’ü Erzan tanıştırmış. Yörük, bu vesileyle Köşkdere’nin otomobil bayisinde satış danışmanı olarak işe girmiş. Satış şefliğine yükselmiş. Yörük, ifadesinde, evli ve yaşça büyük olan Köşkdere ile Erzan’ın yasak aşk yaşadıklarını belirtiyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı