İsmail Saymaz: Seçil Erzan, fondaki AKP'linin yasak aşkıymış

Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan, cezaevinden suç ortağı Nazlı Can’a gönderdiği el yazması notta “Nuri ev ve Bozcaada, Göktürk’ü çözsün. Nuri bana en iyi avukatı bulsun” diyor. Erzan’ın talimat verecek kadar güvendiği kişi, Nuri Köşkdere. Çorlulu bir işadamı. AK Parti Çorlu Belediye Meclis üyesi. Köşkdere Erzan’ı Denizbank’ın Çorlu Şube Müdürlüğü yaptığı günlerden tanıyor. Ortak bir tanıdıkları var: Ali Yörük. Erzan’ın para teslimatında çantacı olarak kullandığı, dört yıl içinde 86 kez Bulgaristan’a giriş çıkış yapan ve tutuklu yargılanan Ali Yörük, ifadesinde bir sırrı ifşa ediyor. Yörük, Erzan ile 17 yıl önce kredi kullanmak için gittiği banka şubesinde tanıştıklarını kaydediyor. Erzan, gişe memuruymuş. Yanlarında Nuri Köşkdere de varmış. Hatta Köşkdere ile Yörük’ü Erzan tanıştırmış. Yörük, bu vesileyle Köşkdere’nin otomobil bayisinde satış danışmanı olarak işe girmiş. Satış şefliğine yükselmiş. Yörük, ifadesinde, evli ve yaşça büyük olan Köşkdere ile Erzan’ın yasak aşk yaşadıklarını belirtiyor.
SON HABERLER
Bayram tatilinin dört günlük bilançosu: 34 ölü 4 bin 784 yaralı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Bayram tatilinin ilk 4 günündeki kazalarda (cumartesi, pazar, pazartesi ve salı) 34 kişi öldü, 4 bin 784 yaralandı.
CHP'nin boykot listesinin son hali
Boykot tartışması sürerken, CHP’nin boykot sitesi de güncellendi.
Emeklilere 1000'er liralık ikramiye farkı ödemesi yarın başlıyor
Emeklilere verilen 1000’er liralık fark ikramiyesi yarından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.
Ekşi Sözlük savunmada: Herhangi bir siyasi yapıyla bağlantımız yok
Ekşi Sözlük, son dönemde aldığı eleştirilere ve hakkındaki boykot çağrısına yanıt verdi.
Forbes, Türkiye'nin en zenginlerini açıkladı: Zirve değişmedi
ABD merkezli Forbes dergisi, 2025’in en zenginlerini açıkladı. Türkiye’de zirve yine Murat Ülker’in.