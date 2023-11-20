İsmail Saymaz: Scorpion Necmi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hemen her gün uluslararası çapta bir uyuşturucu baronunun yakalandığını haber veriyor. Dün AB ve Brezilya’nın Mavi Bültenle aradığı Hırvatistanlı Christian Piliç, Beşiktaş’ta; önceki gün de Hırvatistan tarafından Kırmızı Bültenle aranan Nedad Pekrak, Üsküdar’da yakalandı. Bu ay Avusturalya merkezi ‘Comanchero’ adlı örgütün Türkiye ayağı çökertildi. 2 Kasım’da örgüt liderleri Hakan Ayık (Reis) ve Duax Hohepa Ngakuru’nun da yer aldığı Kırmızı Bültenle aranan beş kişi yakalandı. İki gün sonra da Kırmızı Bültenle aranan Maximilan Rivkin ve Necmi Şaki gözaltına alındı ve tutuklandı. Rivkin’in ‘Nikaloj Ankov’ adına düzenlenen Bulgar pasaportuyla Türkiye’de nasıl vatandaşlık alabildiğini geçen hafta yazmıştım. Bu operasyonda ele geçirilen Necmi Şaki, 1975’te Hollanda’da doğdu. Kars’ın Selim ilçesinden… Ortaokul mezunu. Mesleğini spor hocası olarak beyan ediyor. Bekar ve iki çocuk babası. Hollanda’da 35 yıl, Dubai’de 4-5 yıl kaldığını ve yedi yıl önce Türkiye’de yaşamaya başladığını söylüyor.
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