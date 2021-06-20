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Yaramazlara biraz batar!

İsmail Saymaz: Savunmasına ikna olmadım, bir suç ilişkisi bu

Programın ilan edildiği andan itibaren sosyal medyada Ateş’i aklamaya yönelik yayın yapılacağı iddia edildi.

Üzerimizde olağanüstü bir baskı oluşturuldu.


Bu iklimde kamuoyunun bilgilenmesine katkı sağlamayacağını düşünerek, programdan vazgeçmeyi teklif ettim.

Yayında Ateş’e, bu görüşmeyi yapıp yapmadığını sordum.

‘O konuşma bana ait değil’ dedi.

‘Söz ettiği meblağı istiyormuş’ cümlesini reddetti.

Oysa kulaklarımla duydum.

Ateş’i inandırıcı bulmadığım için ‘Doğru söylemiyorsun’ diye belirttim

Savunmasına ikna olmadım.

Eylemlerinin gazetecilikle hiçbir ilgisi bulunmuyor.

Doğruysa bir suç ilişkisi, bu.

Ateş’in suç duyurusunda bulunmasını bu iddiaların aydınlanması bakımından
yerinde buluyorum.

İsmail Saymaz’ın yazısı

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