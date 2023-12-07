İmamoğlu ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, geçen cuma İstanbul’da görüştü. Görüşmede, yerel seçim konuşuldu. Dün telefonla aradığım İnce, buluşmayı doğruluyor. İnce, şunları söylüyor: “Ekrem Bey, seçimi 13 bin oy farkla kazandı. Biz İstanbul’da, cumhurbaşkanı adaylığından çekilmeme rağmen 103 bin oy aldık. Bunu hatırlattım. Sonuçları değiştirecek rakamlar bunlar. Muhalefetin kalelerini kaybetmesini, AK Parti’nin kazanmasını istemem. İşbirliğine sıcak bakıyorum.” “Size ittifak ya da adaylık teklifi yapıldı mı?” diye sordum. “Hayır” dedi. Adının İzmir için geçtiğini söyledim. “Ben de duydum” dedi. “Bu teklif gelirse ne düşünürsünüz?” diye sordum. İnce, sorumu karşılıksız bıraktı. Ancak Memleket Partisi çevreleri, İyi Parti ve HEDEP’in aday çıkarması halinde İzmir’in riske girebileceğini ifade ediyor. İnce’nin İzmir’i kaybetmemek adına teklifi kabul edebileceğini belirtiyor. İmamoğlu ve İnce gelecek hafta bir kez daha bir araya gelecek.
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