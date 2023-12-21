İsmail Saymaz: Kurulduğu günden beri CHP’yle ittifak içinde olan İYİ Partililer, bugün eski ortaklarıyla yapılan arabuluculuk girişimlerine ‘kurumsal operasyon’ diyor

Akşener, İyi Parti’ye kurumsal bir operasyon yapıldığını iddia ediyor. Kim yapıyormuş? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Akşener’e göre… İmamoğlu, eski İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan üzerinden İyi Parti’nin iç işlerine müdahale ederek, İstanbul’da ittifak sağlamak istiyormuş. Verecekleri destek karşılığında İyi Parti’ye üç ilçe belediyesi ve 25 meclis üyeliği teklif edilecekmiş. Kurulduğu günden beri CHP ile ittifak içinde olan İyi Partililer, bugün eski ortaklarıyla yapılan arabuluculuk girişimlerine “Kurumsal Operasyon” diyor. Ve aynı İyi Partililer CHP ile işbirliğini savundukları için istifa edenlerin arkasında İmamoğlu parmağı arıyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı