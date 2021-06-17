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Yaramazlara biraz batar!

İsmail Saymaz: Korkmaz ve Ateş arasındaki görüşme, Türk basın tarihinin en büyük skandalı olarak anılacak

Korkmaz ve Ateş arasındaki görüşme, içeriği doğruysa, Türk basın tarihinin en büyük skandalı olarak anılacak.

Bu skandalın siyasi sonuçları da olacak.


Çünkü Ateş’in bazı klik ve lobiler adına arabuluculuk yaptığı iddia ediliyor.

Kimdir bu klik ve lobiler?

Bakanlar mı, siyasiler mi, bürokratlar mı, yargıçlar mı, avukatlar mı?

Ya da hepsi mi?

İşadamlarına çökmek için kasıtlı soruşturmalar açılıyor veya bu süreçler bürokratik çetelerce şantaj ve zenginleşme amaçlı mı kullanılıyor?

Ateş, iddiaları yanıtlamak için artık bir saniye bile beklememeli.

Aynı şekilde Korkmaz, varlığını bana da doğruladığı ses kaydını bugünden tezi yok savcılığa sunarak, suç duyurusunda bulunmalı.

Savcılığa güvenmiyorsa kayıt ve dilekçenin bir örneğini benimle paylaşabilir.

Söz, yayınlayacağım.

İsmail Saymaz

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