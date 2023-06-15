İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu 2028’e yürümeyi umuyor

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında “Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir” diyerek belirsiz bir rota çiziyor. Sahi, liman neresi? Kılıçdaroğlu, genel başkanın seçileceği kurultayı Mart 2024’teki yerel seçim sonrası yapmak istiyor. Başarı kazanırsa 2028’e yürümeyi umuyor. Çünkü asla “Bir daha cumhurbaşkanı adayı olmayacağım” demiyor.

Peki, kurultay seçim öncesinde yapılırsa? Kılıçdaroğlu aday olacaktır. O takdirde belediye başkanları ve milletvekillerinin belirlediği delegelerle yarışı kazanır.

İsmail Saymaz’ın yazısı