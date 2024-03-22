İsmail Saymaz: Kaçak ocak kapanmasın diye işçiyi yakmışlar

50 yaşındaki Nourtani, eşi ve çocuklarıyla Zonguldak’a yerleşerek, Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu’nun Kilimli’de altı yıldır işlettikleri kaçak madende günlüğü 900 TL’ye işe girdi. Geçen yıl 9 Kasım’da Nourtani ve Sercan Kayabaş, 120 metre uzunluğundaki desandre dibinde çalışıyordu. Desandre, madenlerde kömür nakli için aşağı – yukarı meyilli olarak açılmış galeri demek. Saat 20.14’te boş vagon, Nourtani’yi çarptı. Ağır yaralanan Afgan işçi, yük taşıma aracına konup ocağın başına getirildi. İddianamede “Bu süre zarfında Nourtani’nin hayatta olduğu” ifade ediliyor. Kazayı haber alan Gideroğlu, Körnöş ve Ahmet Aydın, maden ocağına geldi. Jandarmaya ve 112’ye haber vermeksizin, Nourtani’yi battaniyeye sarıp Körnöş’ün arabasına bindirdiler. Niçin mi haber vermediler? Ocağın kaçak olduğu ortaya çıkmasın diye!
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