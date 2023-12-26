İsmail Saymaz: İYİ ve DEM partililer İmamoğlu diyor

Prof. Özer Sencar’ın sahibi olduğu MetroPoll Araştırma, aralık ayı araştırmasında İstanbul seçimlerine odaklandı. 9-13 Aralık’ta İstanbul’un 39 ilçesinde 1500 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Bayraktar, Yerlikaya veya Kurum’un yarışması halinde hangi adayın ne kadar oy alabileceği araştırıldı.

Araştırmaya göre:

İmamoğlu ile Bayraktar karşı karşıya gelirse…

İmamoğlu yüzde 45.1, Bayraktar yüzde 38 oranında oy alıyor.

Yüzde 16.9’u “Fikrim yok” diyor.

İyi Partililerin yüzde 79.6’sı, DEM Partililerin de yüzde 75’i İmamoğlu’na oy vereceğini ifade ediyor.

Bayraktar ise İyi Partililerden yüzde 11.5, DEM Partililerden yüzde 2.7 oranında destek görüyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı