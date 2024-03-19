İsmail Saymaz: İşte o ses kaydının dökümü

İki adet telefon kaydı var. Kayıtlar dün elime ulaştı ve Sözcü TV’de yayınladık. İki kayıtta da Zan’la yapılan telefon görüşmesi bir başka telefonla görüntülü şekilde kaydedilmiş. Yani hem sesli hem görüntülü kayıt var. Arayan, Zan. Aranan, Hataylı coğrafya öğretmeni Turgay Kocakaya. Kocakaya, AK Parti Hatay İl Başkanlığı’nın tuvaletinden aradığını iddia ediyor. AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öztürk ile görüştüğünü ileri sürüyor. İki AK Partili ile Zan adına pazarlık yaptığını, adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar istediğini savunuyor. Zan olduğu iddia edilen kişi “Niye 5 milyon demedin” şeklinde yanıt veriyor. Kocakaya, TRT’de spor yorumculuğu, Hatayspor’da yöneticilik ve Zan Ailesi’ne koruma tahsis edilmesini istediğini de söylüyor. İkinci kayıtta Zan, Kocakaya’ya, onun tarafından ihanete uğradığını söylüyor ve Hatay’a gelmesini tehditkar şekilde salık veriyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı