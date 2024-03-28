31 Mart’a dört gün kaldı.

Seçimin kalbi İstanbul’da atıyor.

Öyle ki…

İktidar diğer büyükşehirleri kaybedip yalnızca İstanbul’u kazansa kendini galip kabul edecek. CHP, 80 şehri kazanıp İstanbul’u AK Parti’ye verse yenilmiş sayılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır mitinginde bile İstanbul’a oy çağrısı yapıyor.

Sanırsınız…

Yalnızca İstanbul için sandığa gidiyoruz.

SONAR, en az beş puan buldu.

Haliyle araştırma şirketleri son hafta İstanbul’a odaklandı.

Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu SONAR’ın İstanbul araştırmasına göre İmamoğlu, Kurum’un en az beş puan önünde.

Bayrakçı, bir önceki araştırmasında 2.8 puan fark bulmuştu.

METROPOLL’e göre fark 11.6 puan.

Özer Sencar’ın sahibi olduğu MetroPoll Araştırma 24-26 Mart arasında 2100 kişiyle araştırma gerçekleştirdi.

İBB seçiminde kime oy verecekleri soruldu.

İmamoğlu, 9.5 puan önde çıktı.

İsmail Saymaz’ın yazısı