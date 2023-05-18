İsmail Saymaz: Hocam, artık ‘Esselamü Aleyküm’ deyiverin de Anadolu ayağa kalksın

Dört partinin lideri seçim kampanyasında ne miting yapabildi ne de etkili bir propaganda yürütebildi. CHP’lilerin doldurduğu meydanlarda, CHP’nin etki ettiği TV kanallarında nutuk attılar. Böylesi berbat bir pazarlığın nihayetinde, kaybeden CHP’liler oldu. Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat kazançlı çıktı. Bu yüzden mahalle yas tutarken… Davutoğlu, 11 milletvekiliyle poz veriyor.

Erdoğan 21 yıllık yıpranmışlığına, yıkıma ve iflasa sürüklediği ekonomiye, maske bile dağıtamadığı pandemiye ve enkaz altında kaldığı depreme rağmen ikinci turu da geçer, Türkiye’nin ikinci yüzyılına kalırsa kaybeden sadece CHP olmaz. Kılıçdaroğlu’ndan önce Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu ve Uysal kaybeder. Davutoğlu’nun fotoğrafına bakarken… İki yıl önceki “Esselâmü Aleyküm derim, bütün Anadolu’yu ayağa kaldırırım” sözleri aklıma geliyor. Sevgili hocam, artık “Esselâmü Aleyküm” deyiverin de Anadolu ayağa kalksın. Vakit kalmadı.

İsmail Saymaz’ın yazısı