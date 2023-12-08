Normalde, güzellik merkezlerini kurşunlamak “racona” terstir. Fakat Dilan ve Engin Polat’la birlikte güzellik merkezleri birden bire, olağanüstü ve şüpheli bir zenginleşmenin adresine dönüşünce mafya kapısında bitiyor. Önce Banu Parlak’ın, sonra Dilan Polat’ın güzellik merkezleri kurşunlandı. Son bir haftada ise Ece Ronay’a ait Gebze ve Kadıköy’deki iki merkeze saldırı gerçekleştirildi. Ancak son saldırı, kara para aklamakla suçlanan sosyal medya fenomenleri ile yeraltı dünyası arasındaki ilişkiyi en çıplak kanıtlıyor. Ece Ronay, geçen yıl ocakta evlendiği Mehmet Bilir’le şiddetli geçimsizlik nedeniyle mayısta ayrıldı. Bilir, geçen ay TV’ye çıkarak, Ronay hakkında “Kara para aklıyor. Dilan Polat özentisi” dedi. Ronay, Instagram’da bir video ile yanıt verdi. Ronay, eski eşinin, varlıklarını kaçırmak için başkaları üzerine gösterdiğini iddia etti. İki arabasının Gebze’deki Aka Otomotiv’de sergilendiğini ileri sürdü. Eski eşi hakkında, “Korkusundan, ‘Param yok’ demek için, denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları galeriye koydu. Araçlarını orada bulabilirsiniz. Bu da bir ihbardır. Mallarını kaçırıyor” dedi. Videodan sonra Bilir’in Kurtköy’deki güzellik merkezi kurşun yağmuruna tutuldu. İki gün sonra… 1 Aralık’ta Aka Otomotiv kurşunlandı. Üç saldırgan ateş ettikleri anı TikTok’ta yayınlandı.
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