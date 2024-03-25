Yıkılan Fuat Seçkin Apartmanı’nda eşi Gamze’yi ve beş yaşındaki oğlu Göktuğ’u kaybeden öğretmen Gökhan Hezan’ın yüzü depremden beri ilk kez gülüyor. Hezan, “En azından mahkeme başlayana kadar hapis görmüş oldu. Biraz olsun içimiz serinledi” diyor. Yüksel’in depremden sonra kamu binaları inşa ediyor olmasını anlamakta çok zorlanıyor.

Hezan:

“Diyecek kelime bulamıyorum. Kamu binası ihalesine girerken bakmıyorlar mı? Gücü olan istediğini yapabiliyor.”

Gerçekten…

Selahattin Yüksel’in yaptığı bina 14 insana mezar olduğu halde nasıl oluyor ya kamu binalarının ihalesine girebiliyor?

Antakya’da Galericiler ve Dericiler sitelerinin ve Hatay Ticaret Odası’nın inşaatlarını nasıl alabiliyor?

İsmail Saymaz’ın yazısı