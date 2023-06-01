İsmail Saymaz: CHP’deki dengeyi tek bir isim değiştirebilir

CHP’liler temmuzda olağan kurultay takviminin başlayacağını ve olağanüstü kurultaya gerek olmadığını kaydediyor. Hepsi Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olacağını düşünüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Genel başkan aday olur. Ayrılma gibi bir düşüncesini görmüyorum” diyor. CHP’deki genel kabul, partinin Mart 2024’teki yerel seçimlere Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde girmesi gerektiği yönünde.

Bu görüşü savunanlar Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nı bir arada tutabilecek tek lider olduğunu dillendiriyor. Çünkü AK Parti ve MHP’den alınan İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin’i elde tutmak için hem ittifakın hem HDP’nin desteğine ihtiyaç var. CHP’deki bu dengeyi tek bir isim değiştirebilir: Ekrem İmamoğlu.

İsmail Saymaz’ın yazısı