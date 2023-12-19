İsmail Saymaz: CHP İstanbul’da kim gidecek, kim gelecek

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul’daki ilçe belediye başkan adayları netleşiyor. Bakırköy, Maltepe, Kadıköy, Esenyurt, Adalar ve Şişli belediye başkanlarının değişmesi bekleniyor. Değişim yanlısı Beşiktaş, Kartal, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece belediye başkanları yerinde kalacak. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kalıp kalmayacağı henüz belli değil. Ekrem İmamoğlu’nun ekibinden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın Fatih’ten, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan’ın Şişli’den ve Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş’ın Üsküdar’dan aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Diğer bazı ilçelerde adları öne çıkan aday adayları şu şekilde: Adalar: Ali Ercan Akpolat, Esra Huri Bulduk Bahçelievler: Yüksel Yalçın, Selami Aykut Beyoğlu: Orhan Alkan, İnan Güney Bayrampaşa: Hasan Mutlu, Seda Türkoğlu Çatalca: Mehmet Çoban, Erhan Güzel Çekmeköy: Can Gebetaş, Seyfettin Yıldırım Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu, Bülent Özmen Güngören: Temel Akkoç Kadıköy: Mesut Kösedağı, Hakan Şişik, Barış Antik Maltepe: Onursal Adıgüzel, Esin Köymen Pendik: Tarık Balyalı Silivri: Bora Balcıoğlu, Doruk Bulut Tuzla: Eren Ali Bingöl, Hasan Uzunyayla, Bülent Akköse

İsmail Saymaz’ın yazısı