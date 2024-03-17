Geçen gün bu köşede, Murat Oğuz Aci’nin can verdiği kazadan sonra, şüpheli Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’u İstanbul Havalimanı’na götüren sürücü Ayşe Ceren Saltoğlu’nun tutuklandığını…… Buna karşılık, yurt dışına kaçış planını organize ettiği ileri sürülen baba Bülent Cihantimur’un ifadesinin alınmadığını yazmıştım. Sözcü TV’de de vurguladım. Eyüp Emniyet Müdürlüğü, kazaya karışmayan, arkadaki aracın arka koltuğunda oturan ve cep telefonuyla oynayan gencin şüpheli sıfatıyla ifadesini aldığı halde Cihantimur’u tanık bile yapmadı. O gün sordum.… Cihantimur’u kim koruyor? Eyüp Emniyeti, kimden korkuyor? Bu tepkim adliye koridorlarında yankılanmış olmalı ki olaydan iki hafta sonra Cihantimur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrıldı. Cihantimur, 15 Mart’ta ifade verdi. İki sayfalık ifadesinde dört yalan söyledi.
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