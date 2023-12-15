İsmail Saymaz: Avustralya’nın en çok aranan adamı İstanbul’da müteahhitmiş

4 Aralık’ta Avustralya’nın Darwin Uluslararası Havalimanı’na inen uçak iki yıldır ülkenin en çok aranan suçlusunu taşıyordu. Bu kişi ‘Alameddine’ adlı suç örgütünün iki numarası diye bilinen, Afganistan asıllı Masood Zikria. Zikria’yı Darwin’e indiren uçak 3 Aralık’ta İstanbul’dan kalktı. Çünkü Zikria, iki yıldır Türkiye’de yaşıyordu ve yakalanmadan önce Beşiktaş’ta müteahhitliğe başlamıştı.

Ülkesinde cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından hakkında yakalama emri çıkarılan Zikria, iddiaya göre Aralık 2021’de Malezya’ya giden balıkçı teknesine bindi ve Türkiye’ye geldi. Eşi ve iki çocuğunu yanına getirdi. 28 yaşındaki Zikria, 19 Ekim 2022’de Esenyurt’ta geçici ikamet için başvurdu. 1 Kasım 2023’e kadar ikamet izni aldı. İstanbul’da 420.000 dolara ev satın alarak, Türk vatandaşlığına başvurdu. Orion Gayrimenkul ile M and M Enterprise adlı iki şirket kurdu. Beşiktaş’ta inşaat işine girdi. Bir yandan, sözde Dubai ile ticaret yapıyordu.

İsmail Saymaz’ın yazısı