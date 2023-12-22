İsmail Saymaz: Asıl operasyonu Akşener kendisine çekiyor

Kılıçdaroğlu yanlıları kurultaydan önce İyi Parti tarafından İmamoğlu eliyle CHP’nin iç işlerine müdahale edildiğini savunuyordu. Kılıçdaroğlu, sahneden çekildi. Bu kez de Akşener, CHP’nin İyi Parti’ye ‘kurumsal operasyon’ düzenlediğini iddia ediyor. Oysa asıl operasyonu Akşener kendisine çekiyor. Söyler misiniz? Nebi Hatipoğlu’nu AK Parti’ye gönderen… Ümit Dikbayır krizini çıkaran… Adnan Beker’i istifa ettiren… Salim Ensarioğlu’na Şeyh Sait tweeti attıran da mı İmamoğlu’ydu? Akşener, İyi Parti’deki yapısal ve siyasal krizi İmamoğlu ile suni gerilim yaratarak aşamaz. Düne kadar yüzünde ‘rabbiyessir’ gördüğü, ‘İkinci Fatih’ diye övdüğü ve Cumhurbaşkanı olmasını istediği İmamoğlu’nu düşmanlaştırarak, kaybettiği seçmeni geri getiremez. Akşener, “Bir savaş ilanı kabul ediyorum, varım” diyor. Dünyanın en anlaşılmaz savaşı olsa gerek, bu. Çünkü kaybeden İyi Parti olacak.

İsmail Saymaz’ın yazısı