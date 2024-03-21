İsmail Saymaz: AKP’li başkandan kardeşinin şirketine imar

Niğde Bor’da, AK Partili Belediye Başkanı Serkan Baran’ın kardeşi Sabri Baran’a ait Niğde AS Beton İnşaat Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Beşpınar Mahallesi’nde imar planı dışında kalan arazide güneş enerjisi santrali kurmak istedi. Şirket arazinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı olarak imar planının yapılması için 18 Aralık 2023’te belediyeye dilekçe verdi. Bor Belediyesi, 2 Mart’ta başkanın kardeşine ait şirkete imar planı çıkardı. Başkan Baran, şirketin kardeşine ait olduğunu doğruladı. Şirketin 2013’ten beri ilave arazide güneş enerjisi santrali kurmak için üçüncü kez başvurduğunu ve başvurularının kabul edildiğini söyledi. Baran, şöyle devam etti: “Bu yasal hak. Güneş enerjisi paneli kurmak için imar değişikliği gerek. Eğer yasal şartlar uygunsa alanın güneş enerji santrali olarak işlenmesinde sakınca görmüyoruz. Siz de gelirseniz size de yardımcı olurum. Herkes yararlanabilir. Çünkü bu bir milli mesele.”

İsmail Saymaz’ın yazısı