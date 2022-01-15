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Yaramazlara biraz batar!

İsmail Kılıçarslan: Enes Kara’nın intiharı için manifest bir metin denemesi

Enes’in intiharı da, tüm diğer intiharlar gibi tek bir nedene bağlanamaz. Her intihar öyküsü başlı başına benzersiz, başlı başına belirsiz, karmaşık bir sürecin sonunda alınan o meşum kararla hayata geçer. Görülüyor ki, Enes’in intiharında naif karakteri, ailesinin başarı baskısı, bir dini cemaatin yurdunda istemediği bir hayatı yaşamak zorunda kalması gibi oldukça karmaşık meseleler iç içe geçmiştir.

(…)Enes Kara intihar edince “bu dini cemaatlerin hepsi böyle” diyerek dini cemaatler üzerinden dine, İslam’a saldıran tayfa ile Enes’in öldüğü gerçeğini hızla geçip “dini cemaatler kesinlikle böyle değildir, kusursuzdur” diyen tayfa birbirlerinin mütemmim cüzleridir. Konunun anlaşılması bakımından değersizdirler. Sesleri bolca çıkmaktadır ama irabta mahalleri yoktur, olmayacaktır.


İsmail Kılıçarslan’ın yazısı

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