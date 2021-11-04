İskoçya’daki ilkokuldan erkek öğrencilere ‘Okula etekle gelin’ çağrısı

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da bir ilkokul ‘cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla’ erkek çocukların etekle derse girmesi yönünde çağrı yaptı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Castleview Primary adlı okulun yönetimi, İspanya’da bir erkek öğrenci etekle okula gitti diye uzaklaştırıldıktan sonra 4 Kasım’ın ‘bugün okula etekle git’ günü olduğunu anımsatarak öğrencilerin anne-babalarına e-posta yolladı.

Mesajda erkek öğrencilerin ‘etek giyme eylemine’ katılmaktan çekinmemeleri istendi. İsterlerse etek altına tayt giyebilecekleri, gerektiği takdirde okul yönetiminin etek tedarik edeceği vurgulandı. Erkek öğretmenlerin de etek giyebilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Okulun isteği bazı anne-babaların tepkisini çekti. ‘Megan’ adlı bir anne Twitter’da, “Benim oğlum beş yaşında ve okulundan bu mesajı aldım. Çocuklar çocuk kalsın lütfen” sözleriyle tepkisini gösterdi. ‘Nicola’ adlı bir Twitter kullanıcısı ise şunları yazdı: “Bir erkek çocuğu okula etekle gitmek isterse buna izin verilmeli ama neden insanlara çocuklarına etek giydirmeleri için baskı yapılıyor?”

Okul yönetimi, bunun altıncı sınıf öğrencilerinin fikri olduğunu açıklayarak, “Biz okulumuzun kapsayıcı olmasını ve eşitliği ön plana koymasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğretmenler ebeveynlere şu mesajı yolladı: “Giysilerin bir cinsiyeti olmadığı mesajını yaymaya kararlıyız ve hepimizin kendimizi seçimlerimiz doğrultusunda ifade etmemiz gerektiğini.”

Belediye meclisi ise istemeyen öğrencilerin ‘eylem’e katılmak zorunda olmadığını açıkladı.