İskoçya’da 2017’den bu yana 1501 bebek uyuşturucu bağımlısı doğdu

İskoçya’da 2017’den bu yana 1501 bebeğin, annelerinin yasal veya yasadışı kullanımı nedeniyle uyuşturucu bağımlısı olarak doğduğu açıklandı.

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İskoçya Liberal Demokrat Partisi, edindiği istatistiklere dayanarak madde bağımlısı olarak doğan bebeklerde ortaya çıkan ‘Yenidoğan Yoksunluk Sendromu (NAS)’ konusunda rapor hazırladı.

Rapora göre 2017’den bu yana 1501 bebek ‘NAS’la doğdu. Bunun nedeniyse hamilelik sırasında annelerin yasal ya da yasadışı uyuşturucu kullanımı.

Başkent Edinburgh’u da içine alan Lothian bölgesinde 774, Glasgow ve Clyde bölgesinde 221, Grampian bölgesindeyse 209 bebek uyuşturucu bağımlısı doğdu.

Bu bebeklerde kontrol edilemeyen titreme, hiperaktivite, ciltte kızarıklık ve tiz sesli ağlama görüldüğü de raporda yer aldı.

İskoçya Liberal Demokrat Partisi Lideri Alex Cole-Hamilton, “Bir bebek için uyuşturucuya bağımlı olarak hayata başlamaktan daha kötüsü olamaz” dedi.

Cole-Hamilton, eski İskoçya başbakanı Nicola Sturgeon’un bağımlılık mücadele merkezlerine uyguladığı bütçe kesintisini eleştirdi ve şu anki başbakan John Swinney’nin sunduğu bütçenin de aynı hatayı içerdiğini söyledi.