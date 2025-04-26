İSKİ, Kanal İstanbul hattındaki TOKİ inşaatına 'kaçak' deyip süre vermiş

Genel müdürü bu sabah gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) Kanal İstanbul hattındaki konut inşaatını ‘kaçak yapılaşma’ statüsüne alıp kaldırılmasını istediği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Sözcü

İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında bu sabah 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da var.

ANKA‘nın haberine göre Başa yönetimindeki İSKİ, Kanal İstanbul hattındaki Sazlıdere Barajı havzasında TOKİ eliyle yürütülen konut inşaatını ‘kaçak yapılaşma’ statüsüne alıp kaldırılması için 23 Mayıs 2025’e kadar süre verdi. İSKİ inşaatın verilen sürede durdurulmaması halinde şantiyenin yıkılacağını bildirdi. Haberde uyarıya rağmen bölgedeki inşaatın hızla devam ettiği de yazıldı.

İmamoğlu ve Başa. Fotoğraf: @SafakBasa / X

‘Tesadüf değil’

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de X’ten bunu hatırlatarak operasyonun ‘tesadüf’ olmadığını yazdı:

“Sabaha yine ‘şafak operasyonuyla’ uyandık. İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik büyük bir operasyon var. Doğrusunu anlatalım.

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun karşısında tam üç kez yenildiler. Rantları bitti. Halka hizmet başladı. Sizi çalıştırmayacağız dediler. Ekrem başkanımız ve ekibi her türlü baskıya göğüs gererek çalıştılar.

Ne yaptılar? Yargıyı bir sopa gibi kullanarak siyaseti dizayn ettiler. Millet iradesini yok sayarak 19 Mart darbesini gerçekleştirdiler. Ama halkımız bu olan bitene hiç inanmadı.

Daha üç gün önce büyük bir depremle sarsıldık. İşi gücü bırakıp başkanını zindana attıkları İBB’yi karalamaya kalkıştılar. Bir yandan İstanbul’a ihanet projesi olan Kanal İstanbul için harekete geçtiler. Bugün yapılan operasyon bir tesadüf değildir. İSKİ, Kanal İstanbul hattındaki Sazlıdere Barajı havzasına dikilen TOKİ konutları için dün kaçak yapı ve yıkım kararı verdi. Operasyon geldi.

İhanete karşı çıkan İBB çalışanları şu anda Vatan Emniyet’te. İktidarın ne yapmak istediği açık. Akıl dışı ve zorbalığa dayanan ‘şok propagandalarını’ derinleştirmek. Milletin iradesini bu sayede kırmak.

İkincisi İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik bir hamasi tutumu adım öteye taşıyarak, açıkça İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kapısına kilit vurmak. Kayyum atamaya güçleri yetmedi. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyemizi çalışamaz hale getirmek istiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Arkadaşlarımızı da alacağız. Bu kadim kenti size yağmalatmayacağız.”

Sabaha yine “şafak operasyonuyla” uyandık.



İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik büyük bir operasyon var.



Doğrusunu anlatalım.



İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun karşısında tam üç kez yenildiler.



Rantları bitti. Halka hizmet başladı.



Sizi çalıştırmayacağız dediler. Ekrem… pic.twitter.com/z08GX6lje6 — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 26, 2025

İmamoğlu da 17 Nisan’da, “Yokluğumu fırsat bilip ‘Kanal İstanbul’ denen rant projesi uğruna Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar” demişti.

Ne olmuştu?

İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alındı.

İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklandı.

İstanbul başsavcılığı bu sabah aynı soruşturmada ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkardı.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da operasyonlar düzenlendi, İBB bürokratlarının olduğu 50 kişi gözaltına alındı. Üç kişiyse aranıyor.