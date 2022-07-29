İskender Öksüz: Devleti şirket gibi yönetmek

Ülkeyi şirket gibi yönetmek sözünü, duymuştuk. Acaba neydi bu? Ne kastedilmişti?

Mesela, bilançonun ve gelir tablosunun yönetim kurulu üyelerine açık tutulması mı? Veya her genel kurulda ortaklara “okunup” ibra alınması mıydı? Bakayım şu anda genel kurul zamanı için mevzuat ne diyor? Her hesap devresinin sonunda ve en az yılda bir kere… Bu mu kastedilmişti?

Şirketler aslında demokratik kuruluşlar. Yönetim, genel kurul üyelerini seçip tayin edemez. Aksine en geç her yıl, genel kurul yönetimi ibra eder, yani temize çıkarır veya çıkarmaz. Seçer veya seçmez. Harcanan ve kazanılan her kuruşun hesabı ortaklara açıktır. Ortaklara karşı “ticari sır” yoktur, düşünülemez.

İskender Öksüz’ün yazısı