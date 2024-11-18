İskandinav ülkeleri vatandaşlarına kitapçık dağıtıyor: ‘Kriz ya da savaş olursa’

İskandinav ülkeleri, vatandaşlarına kriz ya da savaş durumlarıyla nasıl mücadele edileceği konusunda sivil savunma kitapçıkları dağıtıyor.

Fotoğraf: @MikaelFrisell / X

BBC Türkçe’nin haberine göre bugünden itibaren (18 Kasım) milyonlarca İsveçli, bir savaşa ya da beklenmedik başka bir kriz durumuna nasıl hazırlanacakları ve başa çıkacakları konusunda talimatlar içeren birer kitapçık almaya başlayacak.

İsveç’te ‘Kriz ya da Savaş Olursa’ adlı kitapçığın ilk baskısı İkinci Dünya Savaşı’nda basıldı ve Soğuk Savaş döneminde güncellendi. Ancak kitapçığın bu son baskısındaki sayfa sayısı 2018’deki baskıya göre iki kat arttı. Buna sebep olarak Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sonrası yaşanan gelişmeler gösteriliyor.

Ayrıca kitapçığın içindeki bir mesaj da ortalardan baş sayfalara taşındı:

“İsveç başka bir ülkenin saldırısına uğrarsa, asla boyun eğmeyeceğiz. Direnişin sona ermesine yönelik bütün bilgiler yanlıştır.”

İskandinav ülkelerinin NATO’ya katılımı

Soğuk Savaş döneminden bu yana askeri kaynaklara yatırım yapsalar da İsveç ve Finlandiya kısa süre öncesine kadar tarafsız ülkelerdi.

İsveç geçen yıl Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ardından Finlandiya gibi NATO’ya katılmıştı. Norveç ise NATO’nun kurucu üyelerinden biri.

Norveç halkı da, savaş, aşırı hava olayları ve diğer tehditler karşısında kendi başlarına bir hafta boyunca idare edebilecek şekilde organize olmalarını öğütleyen birer broşür aldılar.

Norveç Sivil Savunma Kurumu’ndan (DSB) Tore Kamfjord “Norveç’teki her bir haneye ulaşacak 2,2 milyon kopya yolladık” dedi.

Oslo hükümeti 2018’de benzer bir kopyayı hanelere dağıttı ancak iklim değişikliğiyle seller ve toprak kaymaları gibi aşırı hava olaylarının riskleri artırdığı ve talimatların buna göre güncellendiği söyleniyor.

Diğer bir İskandinavya ülkesi Finlandiya da ‘Olaylara ve Krizlere Hazırlık’ başlıklı kendi rehberini internet üzerinden yayımladı.

Finlandiya’nın dijital broşüründeki olası bir askeri çatışmaya ilişkin detaylı bölümde, hükümetin ve cumhurbaşkanının bir silahlı saldırı durumunda ne yapacağı açıklanıyor ve Finlandiya makamlarının ‘kendini savunmaya iyi hazırlanmış olduğu’ vurgulanıyor.

Broşürde Finlilere, kış aylarında sıcaklığın -20 derecelere indiği dönemlerde günlerce nasıl elektriksiz kalabilecekleri anlatılıyor ve nükleer bir kaza durumunda kullanılabilecek iyodin tabletleri bulundurulması tavsiye ediliyor.



