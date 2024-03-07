İsveç resmen NATO'da

İsveç, katılım sürecinin tamamlanmasının ardından NATO’nun 32’nci üyesi oldu.

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İsveç, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’ya savaş açması üzerine üyelik için Finlandiya’yla birlikte harekete geçmişti.

Finlandiya üyelik için zorlanmasa da İsveç, Türkiye ve Macaristan’ın vetosuna takılmıştı.

Önce Türkiye sonra da Macaristan üyeliğe onay verince istediğini bugün elde etti.

Üyelik için belgeleri tamamlayan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Washington’a gitti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Bu biraz zorlu bir yol oldu ama ilk günden beri bir gün burada olacağımızı biliyorduk” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de X’teki paylaşımında İsveç’le ittifakın daha güçlü ve daha güvenli hale geldiğini vurguladı.

NATO’dan paylaşılan yazılı açıklamaya göre, İsveç’in üyeliği için NATO karargahında 11 Mart’ta tören düzenlenecek.