Işıkların festivali ‘Divali’ tüm dünyada kutlandı

Hindu festivali ‘Divali’ sokaklarda ve evlerde rengarenk ışıklar yakılarak tüm dünyada kutlandı. Kutlamalara, ABD Başkanı Joe Biden da Beyaz Saray’dan katıldı.

Fotoğraf: Dinuka Liyanawatte (Reuters)

Hinduizm’in en ünlü festivallerinden biri olan Divali, ‘aydınlığın karanlığa, iyiliğin kötülüğe ve bilginin cehalete karşı zaferini’ sembolize ediyor.

Hindistan’da ve hinduların yaşadığı her yerde sokaklar, milyonlarca Hindu’nun yaktığı mumlar ve ışıklarla rengarenk görünümlere büründü.

Fotoğraflar: Reuters Fotoğraflar: AA

Kuzey Hindistan’daki bir kutlamada 1,5 milyondan fazla dekoratif lamba, Divali kutlamalarını aydınlattı. Bir nehrin iki yakasındaki festival mekanı ışıkla donatılarak fantastik bir atmosfer yaratıldı.

Uttar Pradesh eyaletinin kuzeyindeki Ayodhya şehrinde, gönüllüler devlet tarafından düzenlenen bir etkinlik için akşamı toprak lambaları yakmak için mumlar kullandı. Buradaki etkinliğe Hindistan başbakanı Narendra Modi de katıldı. Etkinliğin organizatörleri, 1,5 milyondan fazla lambanın yakıldığını ve Guinness Dünya Rekorları’ndan bu başarıyı tanımasını istediklerini söyledi.

#WATCH | Uttar Pradesh: Prime Minister Narendra Modi and CM Yogi Adityanath watch on as crackers light up the skies of Ayodhya on the eve of #Diwali



(Source: DD) pic.twitter.com/w4htARJrLo — ANI (@ANI) October 23, 2022

Dünyanın bir başka ucundaki ABD’nin başkanı Joe Biden da Beyaz Saray’dan kutlamalara katıldı.

Diwali is a reminder that each of us has the power to dispel darkness and bring light to the world.



It was my pleasure to celebrate this joyous occasion at the White House today. pic.twitter.com/ikgEhe9Uh4 — President Biden (@POTUS) October 25, 2022

Biden paylaşımında, “Divali, her birimizin karanlığı dağıtma ve dünyaya ışık getirme gücüne sahip olduğunun bir hatırlatıcısı. Bugün Beyaz Saray’da bu mutlu olayı kutlamak benim için bir zevkti” ifadelerini kullandı.

Delhi’de hava kirliliği kritik seviyeyi aştı

Dünyanın en kalabalık kenti olan Yeni Delhi’de havaların soğumasıyla kötüleşmeye başlayan hava kirliliği, Divali döneminde iyice artıyor.

Fotoğraf: Adnan Abidi (Reuters)

Hükümet hava kirliliği nedeniyle Yeni Delhi’de havai fişeği yasaklamış olsa da birçok kişi yasağa meydan okudu. Şehrin çeşitli noktalarındaki hava kalitesi endeksi, günün geç saatlerinde ‘tehlikeli’ kategorisini geçti.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal geçen hafta, Divali sırasında havai fişek atan kişilerin, aşırı kış kirliliğiyle mücadeleye yardımcı olmak için getirilen daha geniş bir yasak kapsamında altı aya kadar hapis cezasına çarptırılacağını söylemişti.