IŞİD’e yönelik operayonda gözaltına alınan sekiz Iraklı sınır dışı edilecek

Samsun’da IŞİD’e yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 Irak uyrukludan sekizinin sınır dışı edilmesine karar verildi.
AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan Irak uyruklu 10 şüpheliden sekizinin işlemleri tamamlandı.
Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verilen şüpheliler, işlemler için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Diğer iki kişinin işlemleri sürüyor.
Ekipler, 2 Kasım’da düzenledikleri operasyonla, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, Irak’ta bulundukları dönemlerde IŞİD bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan ve Samsun’da yaşadıkları tespit edilen kişiyi gözaltına almıştı.