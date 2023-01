İş makinesi evin duvarını yıktı: Çalışmaya devam ettiler

İzmir’in Konak ilçesinde iş makinesiyle yürütülen inşaat çalışması sırasında bitişik apartmandaki dairenin duvarı yıkıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre inşaat alanında çalışma yapan iş makinesi, bitişik apartmandaki dairenin duvarına zarar verdi.

Büyük bir gürültüyle duvarın bir kısmı yatak odasına yıkılırken, molozlar evin içerisine girdi. Bu esnada evde bulunan ev sahibi Türkan Nur Akgün, büyük bir panik yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Duvarın delindiği anda başka bir odada olduğunu belirten Akgün, inşaat çalışmasının bir aydır sürdüğünü söyledi.

Akgün, olayın yaşanmasına karşın iş makinelerinin aynı şekilde çalışmayı sürdürdüğünü aktararak şöyle konuştu:

“Çok dikkatsiz çalışıyorlar. Yaklaşık bir ay önce de yine iş makinelerinin dikkatsiz çalışması sonucu ana su borusu hattı patladı ve evimi su bastı. O zamandan beri bir mağduriyetimiz vardı zaten ve bu da üzerine tuz biber oldu. Havalar soğuk, mevsim kış ve yağış bekleniyor. Evim bu haldeyken ne yapacağım bilmiyorum. Şu an evdeki molozları aldılar, zararı karşılayacaklarını söylediler. Ama hem eşyalarım mahvoldu hem de evimin her yeri moloz ve çamur oldu. Eve giremiyorum şu an. Onlar ise çalışmaya devam ediyorlar. Hiç ara bile vermediler.”

Kaza sonrası inşaat firması ekipleri, yıkılan duvarın örülmesi için çalışma başlattı.