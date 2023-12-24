İrfan Hüseyin Yıldız: OVP hedefleri tutmuyor

OVP öngörüleri, özellikle enflasyon, kur, faiz değerleri tahmin yapanlar tarafından, şimdiden revizyona tabii tutuldu.

2023 yılı sonunda TÜİK’ten yüzde 65’in üzerinde bir enflasyon (TÜFE) oranı beklenirken, bunun 2024’te de yüzde 50’nin altına düşmesi zor görünüyor. 2023’te yüzde 4.2 üzerinde gerçekleşmesi beklenen büyüme oranının, 2024 yılında ise yüzde 3 civarına gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Dış ticaret açığı büyümeye devam ediyor. Son üç ayda ihracat artışı ithalat artışından fazla olsa da bu durum yıllık açığın önceki yılın üzerinde olmasını engellemiyor.

Faizler, 2024 yılında yüzde 50’nin üzerinde seyredecek gibi görünüyor çünkü Şimşek’in bütçe açığındaki artışı kontrol etme gücü bulunmuyor. Kullanacağı tek silah faiz silahı, onun da piyasalarda durgunluğa, iflaslara ve işsizliğe yol açması beklenen bir durum olacaktır.

Seçime kadar döviz kurlarının baskılanacağı anlaşılıyor. Seçim sonrası ise yabancı sermaye girişine bağlı görünüyor. Genellikle iç talepteki artışla büyümeyi gerçekleştiren iktidar, bu kez ihracatı destekleyici politikalar uygulayabilir.

İrfan Hüseyin Yıldız’ın yazısı